«Пари НН» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.
Встреча завершилась победой «Пари НН» со счётом 2:1. На 30-й минуте защитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счёт, но на 36-й минуте Тимур Сулейманов восстановил равенство, реализовав пенальти, а на 73-й минуте Владислав Яковлев принёс три очка нижегородской команде.
В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.
Самарские «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 24 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 24 туров.
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