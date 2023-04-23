«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 30-го тура Ла Лиги

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Бригаду арбитров возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
Стартовые составы:
«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде, де Йонг, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски, Торрес.
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Молина, Де Пауль, Витсель, Лемар, Карраско, Корреа, Гризманн.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Барселона» одержала выездную победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.
«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги после 29 туров, заработав 73 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте, набрав 60 очков в 29 матчах.
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