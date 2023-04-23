Видеообзор победы «Ростова» в матче с «Уралом»

На «Екатеринбург Арене» завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» принимал «Ростов». Ростовчане одержали победу со счётом 3:1.
На 19-й минуте Николай Комличенко вывел «Ростов» вперёд, а на 50-й минуте забил второй мяч. На 80-й минуте Даниэль Мишкич отыграл один мяч, а спустя 10 минут Максим Осипенко забил третий гол «Ростова», реализовав пенальти.
Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 24 встречах. «Урал» находится на 11-м месте, у команды 25 очков.
- 23 апреля 2023
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