«Ахмат» — «Сочи»: на 31-й минуте судья отменил гол хозяев после просмотра повторов

В эти минуты на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются местный «Ахмат» и «Сочи». Стартовый свисток Артура Фёдорова прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте матча Антон Швец отправил мяч в сетку ворот гостей, замкнув подачу с углового, но главный судья Артур Фёдоров после подсказки видеоассистентов не засчитал взятие ворот. Был зафиксирован фол на голкипере «Сочи».

«Ахмат» не проигрывает в чемпионате России последние четыре матча. Команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также победила «Крылья Советов» (1:0) и «Урал» (2:0). В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 37 очков.

«Сочи» проиграл две последние встречи в чемпионате России. Обидчиками сочинцев стали «Крылья Советов» (2:1) и «Краснодар» (2:0). Сейчас «Сочи» занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 31 очко.