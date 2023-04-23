«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 23 апреля, в 18:30 мск начнётся второй по счёту полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит судейская бригада во главе с Крейгом Поусоном.
Стартовые составы:
«Брайтон»: Санчес, Эступиньян, Уэбстер, Данк, Гросс, Марч, Кайседо, Энсико, Митома, Мак Аллистер, Уэлбек.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Дало, Линделёф, Шоу, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рашфорд.
В 1/4 финала подопечные Эрика тен Хага дома уверенно обыграли «Фулхэм» со счётом 3:1. «Брайтон», в свою очередь, на своём стадионе разгромил «Гримсби» – 5:0.
В субботу, 22 апреля, «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0 и вышел в финал Кубка Англии.
- 23 апреля 2023
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