Игорь Колыванов: у «Динамо» всё меньше и меньше шансов попасть в тройку РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» переиграл динамовцев со счётом 3:1.
«Зенит» всегда остаётся «Зенитом». У команды Семака высококлассные футболисты, которые однозначно сильнее игроков «Динамо». Динамовцы провели хороший матч: старались и бились. Но для попадания в тройку РПЛ этого недостаточно. У «Динамо» много перспективной и талантливой молодёжи, но команде необходимо усиляться, чтобы бороться за самые высокие места.
Матч получился интересным. Все видели, как «Динамо» в первые 20 минут матча напрягало «Зенит» и очень здорово смотрелось в обороне — журналисты тоже это отметили. Но потом команда Семака взяла игру под свой контроль: петербуржцы могли забивать три или четыре гола.
«Динамо» будет тяжело попасть в тройку РПЛ. Шансов на это остаётся всё меньше и меньше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 23 апреля 2023
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