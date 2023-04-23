Игорь Колыванов: у «Динамо» всё меньше и меньше шансов попасть в тройку РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» переиграл динамовцев со счётом 3:1.

«Зенит» всегда остаётся «Зенитом». У команды Семака высококлассные футболисты, которые однозначно сильнее игроков «Динамо». Динамовцы провели хороший матч: старались и бились. Но для попадания в тройку РПЛ этого недостаточно. У «Динамо» много перспективной и талантливой молодёжи, но команде необходимо усиляться, чтобы бороться за самые высокие места.

Матч получился интересным. Все видели, как «Динамо» в первые 20 минут матча напрягало «Зенит» и очень здорово смотрелось в обороне — журналисты тоже это отметили. Но потом команда Семака взяла игру под свой контроль: петербуржцы могли забивать три или четыре гола.

«Динамо» будет тяжело попасть в тройку РПЛ. Шансов на это остаётся всё меньше и меньше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.