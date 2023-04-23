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ПСВ на домашнем поле разгромил «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов

ПСВ на домашнем поле разгромил «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов
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Завершился центральный матч 30-го тура чемпионата Нидерландов между ПСВ и «Аяксом». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Победу с разгромным счётом одержал ПСВ – 3:0.

Хозяева повели уже к 13-й минуте, когда Люк де Йонг переправил мяч в сетку ворот «Аякса» после точного паса от Жоана Бакайоко.

Спустя десять минут после начала второй половины встречи Ксави Симонс реализовал пенальти и упрочил лидерство своей команды – 2:0. Итоговый результат установил де Йонг, забив на 78-й минуте игры, – 3:0 в пользу ПСВ.

Перед 30-м туром у обеих команд было равное количество очков – 62. По итогам сегодняшней игры ПСВ набрал три очка и закрепился на втором месте чемпионата Нидерландов. Отставание от «Фейеноорда» – пять очков. При этом роттердамская команда имеет игру в запасе. «Аякс» по-прежнему третий. Амстердамская команда имеет в активе 62 очка после 30 игр.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 30-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 15:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
3 : 0
Аякс
Амстердам
1:0 Л. де Йонг – 13'   2:0 Симонс – 54'   3:0 Л. де Йонг – 78'
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