«Барселона» — «Атлетико»: Ферран Торрес вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает мадридский «Атлетико» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Бригаду арбитров возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно смотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
На 45-й минуте игрок «Барселоны» Ферран Торрес забил гол «в раздевалку» и вывел хозяев вперёд. Это четвёртый гол Торреса в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Барселона» одержала выездную победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.
«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги после 29 туров, заработав 73 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте, набрав 60 очков в 29 матчах.
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