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«Барселона» — «Атлетико»: Ферран Торрес вывел хозяев вперёд

«Барселона» — «Атлетико»: Ферран Торрес вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает мадридский «Атлетико» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Бригаду арбитров возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно смотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Испания - Примера. 30-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Ф. Торрес – 44'

На 45-й минуте игрок «Барселоны» Ферран Торрес забил гол «в раздевалку» и вывел хозяев вперёд. Это четвёртый гол Торреса в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Барселона» одержала выездную победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.

«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги после 29 туров, заработав 73 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте, набрав 60 очков в 29 матчах.

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