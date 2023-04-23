«Милан» — «Лечче»: составы команд на матч чемпионата Италии

Сегодня, 23 апреля, в 19:00 мск состоится игра 31-го тура чемпионата Италии, в которой встретятся «Милан» и «Лечче». Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Матч обслужит судейская бригада во главе с Даниэле Киффи.
Стартовые составы:
«Милан»: Меньян, Калюлю, Тшау, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессьяс, Диас, Леау, Ребич.
«Лечче»: Фальконе, Жендрей, Баскиротто, Юмтити, Галло, Блен, Юльманн, Уден, Банда, Ди Франческо, Сесай.
Во вторник, 18 апреля, в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов «Милан» на выезде сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Команда Стефано Пиоли вышла в полуфинал соревнования, где сразится с «Интером».
«Лечче» свой предыдущий матч провёл в воскресенье, 16 апреля, в игре чемпионата Италии. Команда в родных стенах разошлась миром с «Сампдорией» (1:1).
- 23 апреля 2023
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