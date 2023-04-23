«Ювентус» заинтересован в подписании Кулибали

«Ювентус» планирует арендовать защитника «Челси» Калиду Кулибали в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в сделке лично проявляет заинтересованность главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Он успел пообщаться с сенегальским футболистом. Отмечается, что руководство туринского клуба готово рассмотреть исключительно вариант с арендой защитника.

Кулибали перешёл в «Челси» в июле 2022 года за € 38 млн. Действующий контракт 31-летнего сенегальца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 25 млн.

В этом сезоне в футболке «Челси» Кулибали провёл на поле 31 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.