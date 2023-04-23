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17-летний игрок «Локо» Михаил Щетинин дебютирует в основном составе в РПЛ в матче с ЦСКА

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. 17-летний полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин дебютирует в основном составе в чемпионате России.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Дивеев, Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Щетинин, Пиняев, Глушенков, Камано, Дзюба.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 23 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.