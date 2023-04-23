A Bola: «Челси» может выплатить «Спортингу» штраф вместо Леау и подписать игрока

Руководство лондонского «Челси» убеждено, что сможет летом приобрести 23-летнего вингера «Милана» Рафаэла Леау, сообщает A Bola.

Сообщается, что игрок всё ещё должен выплатить штраф «Спортингу» за расторжение контракта в одностороннем порядке в 2018 году. Эта сумма составляет около € 20 млн.

Руководители «Спортинга» на днях посетили Лондон, где встретились с представителями «Челси». Стороны обсудили вопрос штрафа игрока: лондонцы могут выплатить «Спортингу» указанную сумму, если переход португальца из «Милана» состоится.

Ориентировочная стоимость Леау, по данным интернет-портала Transfermrkt, составляет € 80 млн. Контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось, что стороны устно договорились о продлении соглашения.