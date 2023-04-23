Сергей Веденеев считает, что класс Малкома принёс «Зениту» победу над «Динамо»

Бывший футболист Сергей Веденеев высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» (3:1).

«Первый тайм матча «Зенит» — «Динамо» был очень упорным. Атакующая линия петербуржцев не ожидала такого сопротивления и такой плотной игры в обороне от динамовцев: в первый раз Малком получил мяч в ноги минуте на 20-й. Потом процесс адаптации прошёл: бразильцы стали играть более собранно и сконцентрированно. Но всё равно не удавалось создавать много моментов, потому что оборона «Динамо» была очень плотной. В конечном итоге команду Семака выручил пенальти, вызванный усталостью динамовцев, которым пришлось весь первый тайм обороняться. И во втором тайме уже мастерство Малкома решило исход игры. Можно сделать вывод: игра была равной, но класс отдельно взятого игрока принёс результат», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.