В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в игре с «Майнцем». Увольнение пока исключено

Руководители мюнхенской «Баварии» раскритиковали главного тренера команды Томаса Тухеля после матча 29-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:3), сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, сразу после матча в клубе впервые с момента назначения Тухеля раскритиковали некоторые его решения. В частности, боссы клуба были недовольны выбором стартового состава и ротацией.
Сообщается, что вариант с увольнением тренера в данный момент исключён. Однако со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за работой 49-летнего специалиста и его штаба.
Поражение в матче 29-го тура с «Майнцем» стало для «Баварии» третьим в семи матчах при Тухеле. При Юлиане Нагельсмане, который был уволен в марте, мюнхенцы проиграли трижды в 37 встречах.
- 23 апреля 2023
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