Вратарь «Тоттенхэма» Льорис извинился за разгромное поражение от «Ньюкасла»

Капитан и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис подвёл итоги матча 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:6).

«Это действительно очень стыдный результат. Мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Мы не показали должного уровня и не смогли соответствовать «Ньюкаслу». Мы плохо себя показали во многих аспектах и совершенно провалили первый тайм.

Вторая половина — другая история, но это всё равно не меняет сути. Дело даже не в тактике — мы просто не могли бороться и везде опаздывали. Я думаю, «Ньюкасл» показал отличную игру, они действовали агрессивно и активно атаковали», — приводит слова Льориса BBC.

«Тоттенхэм» разгромно уступил «Ньюкаслу» на выезде со счётом 1:6. Льорис пропустил пять мячей уже к 20-й минуте первого тайма и в перерыве был заменён на Фрейзера Форстера.

У «Ньюкасла» после 31 игры имеется в активе 59 очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм», в свою очередь, набрал 53 очка после 32 матчей. Лондонский клуб располагается на пятом месте, отставая от «Манчестер Юнайтед» на шесть очков. При этом подопечные Эрика тен Хага провели на две игры меньше (30).