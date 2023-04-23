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Сергей Иванов: очень надеюсь, что ЦСКА будет в тройке по итогам сезона РПЛ

Сергей Иванов: очень надеюсь, что ЦСКА будет в тройке по итогам сезона РПЛ
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился ожиданиями от итогового турнирного расклада в Российской Премьер-Лиге.

«Очень надеюсь, что ЦСКА будет в тройке по итогам сезона РПЛ», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков в 24 матчах. На втором месте располагается «Ростов», в его активе 49 очков. Третье место удерживает московский «Спартак» с 45 очками, набранными в 23 матчах (матч 24-го тура с «Краснодаром» состоится в понедельник, 24 апреля). ЦСКА отстаёт от первой тройки на одно очко. В эти минуты проходит матч 24-го тура, в котором армейцы принимают дома «Локомотив».

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