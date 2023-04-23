Защитник «Порту» Пепе продлил контракт с клубом
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Защитник и капитан «Порту» Пепе Кеплер продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба португальского клуба.
40-летний игрок подписал соглашение сроком на один год (до июня 2024 года).
За свою профессиональную карьеру Пепе выступал всего в четырёх клубах — «Маритиму», «Порту», мадридском «Реале» и турецком «Бешикташе».
За «драконов» защитник играл с 2004 по 2007 год, а также с 2019 года по настоящее время. В составе португальской команды Пепе четыре раза становился чемпионом страны.
В нынешнем сезоне 40-летний футболист провёл 28 матчей и не отметился результативными действиями. В активе защитника 133 игры за сборную Португалии.
Ранее сообщалось, что боссы «Порту» хотели продлить контракт с Пепе на два года.
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