Защитник «Порту» Пепе продлил контракт с клубом

Защитник и капитан «Порту» Пепе Кеплер продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба португальского клуба.

40-летний игрок подписал соглашение сроком на один год (до июня 2024 года).

За свою профессиональную карьеру Пепе выступал всего в четырёх клубах — «Маритиму», «Порту», мадридском «Реале» и турецком «Бешикташе».

За «драконов» защитник играл с 2004 по 2007 год, а также с 2019 года по настоящее время. В составе португальской команды Пепе четыре раза становился чемпионом страны.

В нынешнем сезоне 40-летний футболист провёл 28 матчей и не отметился результативными действиями. В активе защитника 133 игры за сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что боссы «Порту» хотели продлить контракт с Пепе на два года.