ЦСКА — «Локомотив»: Заболотный вывел хозяев вперёд на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот Ильи Лантратова.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 23 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.
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