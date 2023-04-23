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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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19:15 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: Заболотный вывел хозяев вперёд на 22-й минуте

ЦСКА — «Локомотив»: Заболотный вывел хозяев вперёд на 22-й минуте
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Заболотный – 22'
Удаления: нет / Митай – 40'

На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот Ильи Лантратова.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 23 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.

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