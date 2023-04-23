Прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате Испании

Мадридский «Атлетико» в 30-м туре чемпионата Испании уступил «Барселоне» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» со счётом 0:1. Таким образом, прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия команды в Ла Лиге (десять побед и три ничейных исхода).

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Это первое поражение «матрасников» в чемпионате с 8 января. Тогда мадридский клуб уступил «Барселоне» с таким же счётом – 0:1. В последний раз «Атлетико» терял очки 25 февраля: ничья в гостях с «Реалом» (1:1).

До игры с «Барселоной» в воскресенье, 23 апреля, подопечные Диего Симеоне не проигрывали в 13 матчах Ла Лиги подряд. А в последних шести матчах чемпионата «Атлетико» одержал шесть побед, обыграв «Севилью» (6:1), «Жирону» (1:0), «Валенсию» (3:0), «Бетис» (1:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Альмерию» (2:1).

«Барселона» обыгрывала «Атлетико» в трёх последних встречах подряд. Мадридцы в последний раз смогли обыграть каталонцев в октябре 2021 года (2:0).