Прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате Испании

Мадридский «Атлетико» в 30-м туре чемпионата Испании уступил «Барселоне» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» со счётом 0:1. Таким образом, прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия команды в Ла Лиге (десять побед и три ничейных исхода).
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Это первое поражение «матрасников» в чемпионате с 8 января. Тогда мадридский клуб уступил «Барселоне» с таким же счётом – 0:1. В последний раз «Атлетико» терял очки 25 февраля: ничья в гостях с «Реалом» (1:1).
До игры с «Барселоной» в воскресенье, 23 апреля, подопечные Диего Симеоне не проигрывали в 13 матчах Ла Лиги подряд. А в последних шести матчах чемпионата «Атлетико» одержал шесть побед, обыграв «Севилью» (6:1), «Жирону» (1:0), «Валенсию» (3:0), «Бетис» (1:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Альмерию» (2:1).
«Барселона» обыгрывала «Атлетико» в трёх последних встречах подряд. Мадридцы в последний раз смогли обыграть каталонцев в октябре 2021 года (2:0).
- 23 апреля 2023
-
20:34
-
20:24
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:50
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:20
-
18:19
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:36