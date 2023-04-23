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«Байер» уверенно обыграл «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

«Байер» уверенно обыграл «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

На 40-й минуте отличился чешский форвард «Байера» Адам Гложек. На 86-й минуте полузащитник хозяев Надим Амири реализовал пенальти.

«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 51 очко после 29 матчей. «Байер» находится на шестой строчке, заработав 47 очков.

Германия - Бундеслига. 29-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Гложек – 40'   2:0 Амири – 86'
Удаления: нет / Собослаи – 86'

Ранее «Фрайбург» разгромил «Шальке-04» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом.

Дубль оформил форвард Михаэль Грегорич. Ещё по голу на свой счёт записали нападающий Лукас Хёлер и защитник Маттиас Гинтер.

«Фрайбург» (53) занимает третье место, «Шальке-04» (24) — 17-е. В чемпионате Германии лидирует дортмундская «Боруссия» (60).

Германия - Бундеслига. 29-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
4 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Грегорич – 7'   2:0 Грегорич – 35'   3:0 Хёлер – 52'   4:0 Гинтер – 82'
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