«Байер» уверенно обыграл «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. «Байер» одержал победу со счётом 2:0.
На 40-й минуте отличился чешский форвард «Байера» Адам Гложек. На 86-й минуте полузащитник хозяев Надим Амири реализовал пенальти.
«РБ Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 51 очко после 29 матчей. «Байер» находится на шестой строчке, заработав 47 очков.
Ранее «Фрайбург» разгромил «Шальке-04» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом.
Дубль оформил форвард Михаэль Грегорич. Ещё по голу на свой счёт записали нападающий Лукас Хёлер и защитник Маттиас Гинтер.
«Фрайбург» (53) занимает третье место, «Шальке-04» (24) — 17-е. В чемпионате Германии лидирует дортмундская «Боруссия» (60).
- 23 апреля 2023
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