ЦСКА — «Локомотив»: Митай удалён на 40-й минуте

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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте албанский защитник «Локомотива» Марио Митай получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

ЦСКА выигрывает благодаря голу Антона Заболотного на 22-й минуте.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 23 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.