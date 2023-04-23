Симеоне — о поражении от «Барсы»: мы сыграли так, как хотели. Не хватило стойкости и удачи

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные в гостях уступили «Барселоне» (0:1).

«Это был хороший матч. В первом тайме мы сыграли так, как и хотели. У нас были моменты, в которых мы могли решить исход матча, но у нас не было ни необходимой стойкости, ни удачи.

Они забили в первом же своём моменте. Мы искали варианты во втором тайме, и моменты возникали у обеих команд. Мне понравилось, как играла моя команда.

Я думаю, что они («Барселона»), вероятно, заслуживают титула, потому что провели очень сильный сезон в чемпионате.

Поражение закономерно, так как «Барса» была сильнее. Это было похоже на столичное дерби (матчи между «Атлетико» и «Реалом» – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Симеоне Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

До поражения от «Барселоны» мадридская команда не проигрывала на протяжении 13 матчей (десять побед и три ничейных исхода).

После 30 туров каталонцы лидируют в Ла Лиге, набрав 76 очков. «Атлетико» идёт на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 60 очков и отставая от мадридского «Реала» на пять очков.