Симеоне — о поражении от «Барсы»: мы сыграли так, как хотели. Не хватило стойкости и удачи

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные в гостях уступили «Барселоне» (0:1).
«Это был хороший матч. В первом тайме мы сыграли так, как и хотели. У нас были моменты, в которых мы могли решить исход матча, но у нас не было ни необходимой стойкости, ни удачи.
Они забили в первом же своём моменте. Мы искали варианты во втором тайме, и моменты возникали у обеих команд. Мне понравилось, как играла моя команда.
Я думаю, что они («Барселона»), вероятно, заслуживают титула, потому что провели очень сильный сезон в чемпионате.
Поражение закономерно, так как «Барса» была сильнее. Это было похоже на столичное дерби (матчи между «Атлетико» и «Реалом» – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Симеоне Marca.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
До поражения от «Барселоны» мадридская команда не проигрывала на протяжении 13 матчей (десять побед и три ничейных исхода).
После 30 туров каталонцы лидируют в Ла Лиге, набрав 76 очков. «Атлетико» идёт на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 60 очков и отставая от мадридского «Реала» на пять очков.
- 23 апреля 2023
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:38
-
21:35
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:20
-
21:11
-
21:07
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:49
-
20:44
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:34