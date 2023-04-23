«Ювентус» — «Наполи»: стали известны стартовые составы команд

В матче 31-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Данило, Ругани, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Миретти, Суле, Милик.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким Мин Джэ, Жуан Жезус, Оливейра, Лоботка, Замбо Ангисса, Н'Домбеле, Лосано, Кварацхелия, Осимхен.
В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Наполи» в домашнем матче разгромил «Ювентус» – 5:1. К 40-й минуте игры неаполитанцы уверенно вели в счёте (2:0) благодаря голам Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии. Однако за две минуты до перерыва Анхель Ди Мария сумел отквитать один мяч.
Во втором тайме «Наполи» дожал своего соперника, забив три безответных мяча. Голами после перерыва в составе «Партенопеи» отметились Виктор Осимхен, Амир Ррахмани и Элиф Элмас.
Неаполитанцы располагаются на первой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 75 очков после 30 матчей. «Ювентус» находится на третьем месте, заработав 59 очков.
В четверг, 20 апреля, туринскому клубу временно вернули 15 очков.
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