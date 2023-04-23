Кейта Бальде: футбол в Неаполе — настоящая религия

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос о том, где в Италии живут самые эмоциональные болельщики.
«Самые сумасшедшие? Ну конечно, в Неаполе! Нужно понимать, какое место занимает футбол в истории и культуре этого города. Один из моих лучших друзей из числа футболистов, Калиду Кулибали, рассказывал, что в Неаполе ты можешь увидеть что-то, с чем прежде в жизни никогда не сталкивался. Игроки «Наполи» даже при желании не смогут заплатить за чашку кофе или майку в магазине — им просто не дадут! Там футбол — настоящая религия. Да, в Риме тоже сумасшедшие болельщики, но первое место точно отдам этому южному городу. Местные люди обсуждают матчи каждый день с понедельника по воскресенье. Вышел новый фильм? Какое кино?! Футбол!» – рассказал Бальде в интервью клубному сайту.
28-летний Бальде выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В девяти матчах за команду он стал автором трёх голов и одной результативной передачи.
- 23 апреля 2023
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