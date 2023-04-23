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Кокорин дважды не забил с пенальти в матче с АПОЭЛом

Кокорин дважды не забил с пенальти в матче с АПОЭЛом
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Завершился матч 31-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» (Лимасол) и АПОЭЛ (Никосия). Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле (Кипр). Итоговый результат встречи — 0:0. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин дважды не забил с пенальти.

Голкипер оба раза отразил удар Кокорина с 11-метровой отметки. После первого удара арбитр матча принял решение повторить пенальти, но россиянин вновь не смог переиграть вратаря гостей. Александр Кокорин был заменён на 81-й минуте.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице плей-офф чемпионов чемпионата Кипра сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 31 матча. АПОЭЛ находится на второй строчке, заработав 63 очка.

Кипр - Первый дивизион. Плей-офф чемпионов. 31-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
0 : 0
АПОЭЛ
Никосия
Комментарии
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