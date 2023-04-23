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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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ЦСКА — «Локомотив» 1:1, результат матча 24-го тура РПЛ 23 апреля 2023 года

«Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче РПЛ с ЦСКА
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый счёт — 1:1.

На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот Ильи Лантратова. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай, который на 20-й минуте заменил Сергея Пиняева. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после розыгрыша углового.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Заболотный – 22'   1:1 Изидор – 87'
Удаления: нет / Митай – 40'
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