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Болельщик «Барселоны» сорвал баннер «Атлетико», стилизованный под флаг Испании

Болельщик «Барселоны» сорвал баннер «Атлетико», стилизованный под флаг Испании
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Неприятный эпизод случился в воскресенье, 23 апреля, на трибунах «Спотифай Камп Ноу» во время матча «Барселоны» и мадридского «Атлетико» (1:0). Местный болельщик сорвал с ограждения стадиона баннер фаната приезжей команды, стилизованный под флаг Испании, под аплодисменты и оскорбления со стороны других болельщиков «Барсы», находившихся в этом секторе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Фанат «Атлетико» попытался воспрепятствовать действиям каталонского болельщика, но через несколько мгновений прибыла частная охрана стадиона, которая в конечном итоге увела в подтрибунные помещения любителя футбола, чей флаг представлял собой герб «Атлетико», расположенный в середине испанского флага.

Отмечается, что фанат «матрасников» был одет в футболку «Атлетико», что не разрешается делать за пределами гостевого сектора на матчах повышенного риска, хотя до начала инцидента ему никто не делал никаких замечаний.

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