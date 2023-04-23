Болельщик «Барселоны» сорвал баннер «Атлетико», стилизованный под флаг Испании

Неприятный эпизод случился в воскресенье, 23 апреля, на трибунах «Спотифай Камп Ноу» во время матча «Барселоны» и мадридского «Атлетико» (1:0). Местный болельщик сорвал с ограждения стадиона баннер фаната приезжей команды, стилизованный под флаг Испании, под аплодисменты и оскорбления со стороны других болельщиков «Барсы», находившихся в этом секторе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Фанат «Атлетико» попытался воспрепятствовать действиям каталонского болельщика, но через несколько мгновений прибыла частная охрана стадиона, которая в конечном итоге увела в подтрибунные помещения любителя футбола, чей флаг представлял собой герб «Атлетико», расположенный в середине испанского флага.
Отмечается, что фанат «матрасников» был одет в футболку «Атлетико», что не разрешается делать за пределами гостевого сектора на матчах повышенного риска, хотя до начала инцидента ему никто не делал никаких замечаний.
- 23 апреля 2023
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