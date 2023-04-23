Видео: Изидор необычно отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Итоговый счёт — 1:1.

На 87-й минуте ответный мяч «Локомотива» забил Вильсон Изидор после розыгрыша углового. Он показал несколько жестов после забитого мяча.

Видео доступно в телеграм-канале Мир Российская Премьер-Лига

На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот Ильи Лантратова. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай, который на 20-й минуте заменил Сергея Пиняева.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.