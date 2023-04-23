Алдонин: обидная потеря очков для ЦСКА с «Локо», но борьба за серебро ещё не окончена!

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итоги матча 24-го тура между армейцами и «Локомотивом» (1:1).

«Обидная потеря очков для ЦСКА с «Локо». В атаке нужно дорабатывать: надо было забивать, увеличивать преимущество. А концовка… В дерби так бывает. Это не зависит от качества футболистов на поле. «Локомотив» нашёл возможность для гола, хотя даже не создал моментов. Армейцы создавали моменты, но не реализовали их.

Заболотный играет здорово! Работа, которую он выполняет, имеет большое значение для команды. Как и его взаимодействие с Чаловым. Они не просто так находятся вместе на поле — это заслуга и Феди, и Антона. Пусть и дальше Заболотный забивает и приносит результат команде. Борьба за серебро ещё не окончена! Эта ничья в пользу «Ростова», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.