Александр Мостовой: ЦСКА разбрасывался моментами, а «Локомотив» наказал

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Расточительство моментов ЦСКА вылилось в такой итог. Могли выигрывать 2:0, даже 3:0 — всё к этому шло, потому что моментов была куча. В итоге «Локомотив» дождался своего единственного шанса.

«Локомотив» — молодцы, что сумели сравнять. ЦСКА разбрасывался моментами, а «Локомотив» наказал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.