Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал исход матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором его команда спаслась от поражения, играя в меньшинстве.

«В первом тайме ЦСКА играл более цельно, мы низко подсаживались, давали простор. Во втором тайме сделали корректировки, но, опять же, – мы играли в меньшинстве. Пиняев попросил замену, потому что почувствовал дискомфорт – он молодой парень, сваливается большая нагрузка. Все эти факторы влияют на игру. Мы двигаемся дальше. Каждая игра как финал. Главное – это дисциплина, организация, характер», – передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился со счётом 1:1.