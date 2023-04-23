Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал исход матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором его команда спаслась от поражения, играя в меньшинстве.
«В первом тайме ЦСКА играл более цельно, мы низко подсаживались, давали простор. Во втором тайме сделали корректировки, но, опять же, – мы играли в меньшинстве. Пиняев попросил замену, потому что почувствовал дискомфорт – он молодой парень, сваливается большая нагрузка. Все эти факторы влияют на игру. Мы двигаемся дальше. Каждая игра как финал. Главное – это дисциплина, организация, характер», – передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, матч 24-го тура РПЛ, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился со счётом 1:1.
- 23 апреля 2023
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