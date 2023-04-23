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Галактионов объяснил выход Изидора на замену в конце матча с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил выход на замену нападающего своей команды Вильсона Изидора в концовке матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Что касается Изидора, он работал в общей группе. Не стали вводить с учётом синтетики в Оренбурге, сегодня нам нужен был игрок, который может убежать за спину.

У Митая игровые карточки, непросто входить по ходу игры. Важно, что это не дисциплинарные моменты, а игровые», – передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Изидор забил поздний гол на 87-й минуте, который позволил его команде набрать одно очко в сегодняшней встрече.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.