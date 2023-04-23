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Федотов прокомментировал замену Гаича в середине второго тайма матча с «Локо»

Федотов прокомментировал замену Гаича в середине второго тайма матча с «Локо»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил решение заменить Милана Гаича в середине второго тайма при счёте 1:0 в пользу армейцев.

«У Ермакова и Глебова всё впереди. Была возможность их выпустить, мы же находимся в тренировочном процессе. Гаичу тоже нужна передышка, плюс была карточка», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился вничью — 1:1.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.

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