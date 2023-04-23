Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал пропущенный гол от «Локо» на 87-й минуте

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о пропущенном голе на 87-й минуте в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Точно момент с голом не разберу, была срезка, которую сложно ловить, удачный отскок. Мяч при стандартном положении ещё более опасен», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот Ильи Лантратова. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после розыгрыша углового.