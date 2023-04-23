Спортдиректор «Локомотива» Ульянов поделился впечатлениями от ничьей с ЦСКА

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Матч понравился. Если ещё и учитывать, что у нас было удаление. Какие цели ставит «Локомотив»? Юрий Дмитриевич (Нагорных. — Прим. «Чемпионата») и Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «Чемпионата») сказали, что мы постараемся выиграть каждый из оставшихся матчей. Идём вперёд», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.