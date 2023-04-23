Антон Заболотный впервые забил в двух матчах чемпионата подряд за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный впервые отличился в двух матчах Российской Премьер-Лиги подряд, выступая в футболке армейского клуба, сообщает Opta Sports.
15 апреля Заболотный отличился в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом», матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. Неделю спустя Антон снова открыл счёт в матче, отличившись на 22-й минуте игры с московским «Локомотивом» в 24-м туре чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Отмечается, что Заболотный в общей сложности забил три гола в ворота «Локомотива» в рамках чемпионата. Чаще жертвой форварда армейцев оказывался только «Ростов». В воротах ростовчан Антон «расписался» четыре раза.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей.
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