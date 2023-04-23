Тикнизян — о ничьей с ЦСКА: «Локомотиву» воздалось свыше, играли за себя и того парня

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
«Нам просто воздалось свыше за то, что каждый из нас, кто был на поле, выкладывался на 100%. Такие матчи действительно очень трудно даются. Очень важно понимать, оставаясь в меньшинстве, что надо много бегать, много рутинной работы. Дай бог, нам повезёт — в конце это и случилось
Мы играли за себя и, как говорится, за того парня. Уровень ответственности возрастал с каждой минутой всё больше и больше, потому что у нас сил оставалось меньше. Было очень важно находиться сконцентрированными всю игру. После удаления ты всегда стараешься играть ещё лучше, чем в равных составах», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
- 23 апреля 2023
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