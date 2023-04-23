Наир Тикнизян: даже отрицать не буду, что «Локомотив» отскочил в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Локомотив» отскочил? Я даже этого отрицать не буду. Можно посмотреть на статистику. Но, когда команда в таких матчах проявляет характер, рано или поздно свыше воздастся», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Локомотив» забил Вильсон Изидор.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.