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«Эмоции нахлынули». Тикнизян — о матче с ЦСКА, воспитанником которого является

«Эмоции нахлынули». Тикнизян — о матче с ЦСКА, воспитанником которого является
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Какой матч дался сложнее: с ЦСКА или «Ахматом»? Лично для меня сложнее дался матч с ЦСКА. Не могу говорить за других ребят. Это первое моё возвращение на домашний стадион ЦСКА после перехода в «Локомотив». Как бы я ни говорил, что этот матч непринципиален, всё равно ностальгия и эмоции нахлынули», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.

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