Вратарь «Локомотива» Лантратов высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (Москва), который завершился со счётом 1:1.

«С любой точки зрения было важно не проиграть. Хочется продолжать в том же духе: набирать как можно больше очков. И к концу чемпионата оказаться как можно выше.

После удаления пришлось перестраиваться. После первого тайма нужно было не отпускать футболистов ЦСКА, стараться не растягиваться в обороне и играть более компактно», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился со счётом 1:1. Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.