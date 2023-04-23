Вратарь «Локомотива» Лантратов высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (Москва), который завершился со счётом 1:1.
«С любой точки зрения было важно не проиграть. Хочется продолжать в том же духе: набирать как можно больше очков. И к концу чемпионата оказаться как можно выше.
После удаления пришлось перестраиваться. После первого тайма нужно было не отпускать футболистов ЦСКА, стараться не растягиваться в обороне и играть более компактно», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился со счётом 1:1. Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.
- 23 апреля 2023
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