Вратарь «Локомотива» Лантратов рассказал о задаче клуба до конца сезона-2022/2023

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов поделился ожиданиями от концовки сезона в Российской Премьер-Лиге, рассказав о целях, которые ставит перед собой команда на завершающем этапе турнира.

«Мотивация — оказаться как можно выше в турнирной таблице. Если до возобновления чемпионата был большой отрыв, то сейчас подобрались к группе, которая находится в середине таблицы. С каждой игрой надо подниматься выше и выше. Задача — быть как можно выше по итогам сезона», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, «Локомотив», сыгравший вничью с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ, находится на 10-й строчке турнирной таблицы, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.