«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса» в самой концовке матча

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Матч завершился минимальной победой неаполитанцев (1:0). Первая половина игры прошла без голевых моментов.

Во втором тайме ближе к забитому мячу были футболисты «Наполи»: нападающий Виктор Осимхен имел две отличные возможности на 70-й и 74-й минутах, однако в первом случае «Ювентус» спасла штанга, а во втором мяч после удара нигерийца пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

На 84-й минуте вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария всё-таки сумел забить мяч в ворота «Наполи», однако спустя некоторое время гол был отменён Микаэлем Фаббри из-за фола Аркадиуша Милика на Станиславе Лоботке.

«Наполи» сумел вырвать победу в самой концовке игры, на 90+3-й минуте, благодаря голу Джакомо Распадори, который отличился с передачи Элифа Элмаса.

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Наполи» в домашнем матче разгромил «Ювентус» – 5:1.

«Партенопеи» располагаются на первой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков после 31 матча. «Ювентус» находится на третьем месте, заработав 59 очков.

В четверг, 20 апреля, туринскому клубу временно вернули 15 очков.