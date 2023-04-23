Видеообзор победы «Ахмата» в матче РПЛ с «Сочи»
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче забил нападающий «Ахмата» Владимир Ильин на 86-й минуте. Он с линии штрафной пробил в дальний угол ворот Дениса Адамова.
«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Ташуева набрала 40 очков после 24 матчей. «Сочи» располагается на девятой строчке, заработав 31 очко. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.
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