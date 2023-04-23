Вильсон Изидор забил в первом же матче после возвращения в строй

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор сыграл в чемпионате России впервые после длительной паузы, выйдя на замену вместо Артёма Дзюбы на 77-й минуте матча с ЦСКА в 24-м туре РПЛ, и сразу же забил гол.

Спустя 10 минут после появления на поле именно Изидор провёл единственный мяч железнодорожников, чем помог команде избежать поражения. Матч завершился вничью, несмотря на то что с конца первого тайма «Локо» играл в меньшинстве из-за удаления Марио Митая.

Изидор уже был в заявке «Локомотива» на матч с «Оренбургом» (4:1), но на поле так и не появился. Таким образом, в последний раз француз играл в чемпионате в матче со «Спартаком» 12 ноября (1:2). В тот раз ему также удалось отличиться, выходит, что Изидор, пропустивший несколько месяцев из-за проблем с коленом, забивает в двух матчах РПЛ подряд.