Вильсон Изидор забил в первом же матче после возвращения в строй

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор сыграл в чемпионате России впервые после длительной паузы, выйдя на замену вместо Артёма Дзюбы на 77-й минуте матча с ЦСКА в 24-м туре РПЛ, и сразу же забил гол.
Спустя 10 минут после появления на поле именно Изидор провёл единственный мяч железнодорожников, чем помог команде избежать поражения. Матч завершился вничью, несмотря на то что с конца первого тайма «Локо» играл в меньшинстве из-за удаления Марио Митая.
Изидор уже был в заявке «Локомотива» на матч с «Оренбургом» (4:1), но на поле так и не появился. Таким образом, в последний раз француз играл в чемпионате в матче со «Спартаком» 12 ноября (1:2). В тот раз ему также удалось отличиться, выходит, что Изидор, пропустивший несколько месяцев из-за проблем с коленом, забивает в двух матчах РПЛ подряд.
- 23 апреля 2023
-
23:26
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:02
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:33
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:38
-
21:35
-
21:34