Голкипер «Локомотива» Лантратов совершил девять спасений в матче с ЦСКА

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов стал одним из главных героев матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Лантратов совершил девять спасений в этой игре, и с начала сезона только вратарю «Пари НН» Артуру Нигматуллину в матче с «Сочи» удалось сделать больше сейвов (10). Как сообщает Opta Sports, Лантратов повторил собственный рекорд в матче РПЛ.

Кроме того, голкипер железнодорожников показал второй результат по предотвращённым голам (1,9) среди всех вратарей в текущем сезоне. Лучше было только у стража ворот «Ахмата» Гиорги Шелии в игре с «Крыльями Советов» (2.1).

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив», завершился со счётом 1:1. Первый гол в матче забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. С 40-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве: две жёлтые карточки получил защитник Марио Митай.