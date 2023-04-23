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Тарханов — о матче ЦСКА с «Локо»: очень хорошая игра, открытый футбол, много атак

Тарханов — о матче ЦСКА с «Локо»: очень хорошая игра, открытый футбол, много атак
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Локомотивом» (1:1).

«Очень хорошая игра. Открытый футбол, много атак. «Локомотив» неплохо выглядел до удаления, но оно оставило отпечаток на игре. В обороне образовалось много прорех. Федотов после какого-то матча жаловался, что у команды не очень хорошая реализация, – сегодня она снова подвела. Было много неплохих выходов, но что-то не ладилось. Из десяти ударов в створ половину точно можно было забить.

Теперь «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют места со второго по четвёртое. «Динамо» точно не поборется, а «Ахмат» вполне устроит пятая строчка. Тяжело конкурировать с этими клубами», – приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

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