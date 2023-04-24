У Хвичи в семи матчах кряду нет результативных действий

В матче 31-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» Хвича Кварацхелия не отметился результативными действиями. Таким образом, грузинский вингер неаполитанцев провёл седьмой матч подряд (с учётом игр сборных) без голов и ассистентских баллов.
В матче с «Ювентусом» в 31-м туре Серии А Кварацхелия появился в стартовом составе, однако покинул поле на 86-й минуте, не забив и не отдав ни одного голевого паса. Грузинского футболиста «Наполи» заменил Джакомо Распадори, который в итоге и забил победный мяч за три минуты до финального свистка.
В последний раз грузинский футболист набирал очки больше месяца назад – 19 марта. Тогда он забил и сделал ассист в игре с «Торино». С тех пор он провёл шесть матчей за клуб и одну за сборную Грузии.
Кварацхелия по-прежнему занимает второе место по результативным действиям в чемпионате Италии. На счету вингера 12 голов и 10 результативных передач.
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