RMC: катарские владельцы «ПСЖ» заинтересованы в покупке Коло Муани

«ПСЖ» намерен усилить позицию центрального нападающего этим летом, и приоритетом спортивного советника парижан Луиша Кампуша является форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Но столичный клуб не ограничивается одним вариантом, всегда имея несколько запасных: альтернативой Кейну может стать Рандаль Коло Муани, сообщает RMC Sport.
По информации издания, 24-летний нападающий «Айнтрахта» (13 голов в текущем сезоне Бундеслиги) запомнился благодаря своим выступлениям на чемпионате мира, организованном владельцами «ПСЖ», и именно катарский клан в парижском менеджменте настаивает на покупке Коло Муани, уже установив первый контакт с агентами игрока.
Кампуш высоко оценивал талант Рандаля, но вторым выбором спортивного директора «ПСЖ» после Кейна был экс-игрок «Лилля» Виктор Осимхен. Впрочем, если катарские владельцы будут настаивать на кандидатуре Коло Муани, Кампушу, несомненно, придётся принять выбор начальства. Также, по информации RMC, окончательное решение будет принято только в соответствии со всеми условиями нового проекта «ПСЖ».
Напомним, что «Айнтрахт» планирует выручить за Коло Муани не менее € 100 млн. На игрока сборной Франции претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и несколько других крупных клубов Европы.
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