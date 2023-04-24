Анри назвал команду в чемпионате Франции, которая играет в лучший футбол

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, сейчас работающий консультантом Prime Video, главного вещателя Лиги 1, ответил на вопрос, игра какой команды ему импонирует во Франции.

«Играет ли «Ланс» в лучший футбол в Лиге 1? Да, я говорю это со всей ответственностью. Эти парни заслужили большое уважение уже хотя бы за ту работу, которую сделали с точки зрения укрепления состава. Они искали игроков, которые могли бы правильно войти в их систему. И теперь главная звезда этой команды – вся команда. Это невероятно, когда вы видите, как команда идёт вперёд, сражаясь вместе, независимо от стартового состава. Против такого коллектива действительно сложно играть. Так что да, это правда: когда вы попадаете на «Ланс», вы всё ещё вправе ожидать хорошей игры.

Посмотрите на футбол этой команды, он радует глаз. И, опять же, возвращаясь к вербовке новых игроков. Взять хотя бы Опенда. Луа прессингует, забивает, отдаёт передачи. В какой-то момент я удивился, почему тренер не использовал его, когда он был лучшим бомбардиром «Ланса». Сейчас я думаю, что его игра стала немного более зрелой, особенно когда у него нет мяча. В тот момент он ещё не до конца понял, как «Лансу» нужно действовать без мяча. А сейчас он стал более подходящим игроком для этой команды, поэтому играет довольно часто. Голы, конечно, помогают адаптироваться», – цитирует Анри RMC Sports.

«Ланс» после 32 туров занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков. На одно очко команда Франка Эза отстаёт от «Марселя» и на девять – от «ПСЖ». В матче 32-го тура «Ланс» со счётом 3:0 разгромил «Монако», Опенда оформил дубль, всего на счету бельгийского нападающего 17 голов в текущем сезоне.