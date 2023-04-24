Дэвис выбыл на шесть недель из-за травмы и не сыграет за «Баварию» до конца сезона

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис получил растяжение мышц задней поверхности бедра в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:3), сообщает Bild.

По информации источника, восстановление левого защитника займёт около шести недель. Последний матч в чемпионате «Бавария» проведёт 27 мая с «Кёльном». Таким образом, мюнхенская команда в этом сезоне больше не сможет рассчитывать на Альфонсо Дэвиса.

В текущем сезоне футболист сборной Канады провёл в составе «Баварии» 37 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться трижды, а также отдал семь результативных передач.

Дэвис выступает в составе мюнхенского клуба с 2019 года. Ранее появилась информация о желании руководства «Баварии» продлить контракт с 22-летним защитником.